«Филадельфия» на своем льду примет «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 17 апреля. Игра пройдет на территории спортивного комплекса «Уэллс Фарго Центр». Начало — в 02.00 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию встречи «Филадельфия» — «Вашингтон» можно будет в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте». Приводим следующие варианты для просмотра — первый, второй и третий.

В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события встречи «Филадельфия» — «Вашингтон».

«Кэпиталз» занимают восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 89 очками. «Вашингтон» выйдет в плей-офф НХЛ, если выиграет у «Флайерз, либо проиграет не в основное время, а «Детройт» и «Питтсбург» не победят своих соперников. «Филадельфия» — 11-я с 87 баллами на Востоке.

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин провел 78 матчей в регулярке в текущем сезоне и набрал 64 (30+34) очка.

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