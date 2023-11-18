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НХЛ

18 ноября, 23:50

«Филадельфия» в овертайме обыграла «Вегас»

Ана Горшкова
Корреспондент
«Филадельфия» в овертайме обыграла «Вегас».
Фото USA Today Sports
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«Филадельфия» в овертайме победила «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

За «Флайерз» забили Оуэн Типпетт, Тайсон Форстер, Шон Уокер и Трэвис Конекны, гол которого принес команде победу. Российский защитник клуба Егор Замула провел на льду 13 минут 18 секунд и не отметился результативными действиями.

У «Голден Найтс» отличились Вильям Карлссон и Джонатан Маршессо, оформивший дубль. Российский форвард команды Иван Барбашев не набрал очков.

«Филадельфия» набрала 19 очков в 17 матчах и занимает пятое место на «Востоке». «Вегас» лидирует на «Западе» с 28 баллами в 18 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Вегас» — 4:3 ОТ (1:0, 2:3, 0:0, 1:0)

Голы: Типпетт — 7 (бол., Санхейм, Аткинсон), 15:29 — 1:0. Форстер — 1 (бол., Санхейм, Типпетт), 20:59 — 2:0. Карлссон — 9 (Маршессо), 24:01 — 2:1. Маршессо — 8 (Теодор, Айкел), 35:00 — 2:2. Уокер — 3 (Силер, Кутюрье), 35:25 — 3:2. Маршессо — 9 (бол., Стоун, Теодор), 39:05 — 3:3. Кутюрье — 4, 61:00 — 4:3.

Вратари: Харт — Томпсон.

Штраф: 10 — 23.

Броски: 38 (16+16+5+1) — 31 (8+13+10+0).

Наши: Замула (13.18/2/0) — Барбашев (13.56/2/+1).

18 ноября. Филадельфия. Wells Fargo Center. 18113 зрителей.

НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Филадельфия Флайерз
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