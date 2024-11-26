«Вегас» переиграл «Филадельфию» в серии буллитов, Барбашев, Мичков и Дорофеев забросили по шайбе

«Вегас» в гостях победил «Филадельфию» после серии буллитов матча регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 Б.

За «Флайерз» шайбы забросили Мрган Фрост, Шон Кутюрье, Эмиль Андре и российский нападающий Матвей Мичков.

За 20 матчей 19-летний россиянин набрал 17 (8+9) очков.

Авторами голов «Голден Найтс» стали Таннер Пирсон, российские хоккеисты Иван Барбашев и Павел Дорофеев, а также оформивший дубль и решивший исход матча Джек Айкел.

На счету 24-летнего Дорофеева 14 (11+3) очков в 22 встречах. 28-летний Барбашев набрал 23 (10+13) очков за 22 матча.

«Филадельфия» с 21 очком занимает 11-е место в Восточной конференции. «Вегас» с 30 очками расположился на 3-й строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Вегас» — 4:5 Б (2:0, 2:3, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Фрост — 2 (Ристолайнен, Типпетт), 8:51 — 1:0. Кутюрье — 5 (Конекны), 12:07 — 2:0. Андре — 1 (Хэтэуэй, Лотон), 20:28 — 3:0. Айкел — 8 (Барбашев), 27:42 — 3:1. Барбашев — 10 (Айкел), 31:32 — 3:2. Мичков — 8 (Фрост), 33:18 — 4:2. Дорофеев — 11 (бол., Теодор, Гертл), 38:10 — 4:3. Пирсон — 5 (Хэнифин, Хэг), 51:55 — 4:4.

Победный буллит: Айкел.

Вратари: Федотов — Самсонов.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 35 (7+7+14+7) — 30 (5+19+6+0).

Наши: Мичков (19.31/4/+2) — Барбашев (20.02/3/+1), Дорофеев (19.00/4/+1).

26 ноября. Филадельфия. Wells Fargo Center.