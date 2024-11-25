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25 ноября, 23:20

«Филадельфия» — «Вегас»: смотреть трансляцию матча НХЛ

«Филадельфия» сыграет с «Вегасом» в регулярном чемпионате НХЛ 26 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Вратарь «Филадельфии» Иван Федотов.
Фото USA Today Sports
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«Филадельфия» и «Вегас» сыграют в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с 25 на 26 ноября. Игра пройдет в спортивном комплексе «Уэллс Фарго Центр» в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) и начнется в 3.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Филадельфия» — «Вегас» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции бесплатно ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Флайерз» набрали 20 очков в 21 матче и занимают 12-е место в Восточной конференции. «Голден Найтс» располагаются на третьей строчке на Западе (у команды — 28 очков в 21-й игре).

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ХК Филадельфия Флайерз

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