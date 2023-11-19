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НХЛ

Сегодня, 00:26

«Филадельфия» — «Вегас»: видеообзор матча

Сергей Разин
корреспондент
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«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграла «Вегас» — 4:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

За «Флайерз» забили Оуэн Типпетт, Тайсон Форстер, Шон Уокер и Трэвис Конекны, гол которого принес команде победу. Российский защитник клуба Егор Замула провел на льду 13 минут 18 секунд и не отметился результативными действиями.

У «Голден Найтс» отличились Вильям Карлссон и Джонатан Маршессо, оформивший дубль. Российский форвард команды Иван Барбашев не набрал очков.

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НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Филадельфия Флайерз
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