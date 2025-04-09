Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

9 апреля, 16:18

«Филадельфия» выдвинула Ивана Федотова на «Билл Мастертон Трофи»

Сергей Ярошенко
Иван Федотов.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Telegram Дзен

«Филадельфия» объявила о выдвижении голкипера команды Ивана Федотова на «Билл Мастертон Трофи» по итогам этого сезона.

Данный приз вручается игрокам НХЛ, которые продемонстрировали выдающееся спортивное мастерство, настойчивость и преданность хоккею.

«Иван — идеальный выбор в качестве номинанта на «Мастертон». Он никогда не отказывался от своей мечты играть в НХЛ, после того как был выбран почти 10 лет назад в седьмом раунде. Однако именно уровень стойкости, который он демонстрирует ежедневно в течение сезона, будь то на тренировках или когда его вызывают в стартовый состав, продолжает впечатлять меня, тренеров и его товарищей по команде», — цитирует генерального менеджера клуба Дэниела Бриера пресс-служба «Флайерз».

Сам Федотов отметил, что для него номинция на приз стала неожиданостью и что он счастлив играть в НХЛ, так как это была его главная детская мечта.

В этом сезоне на счету 28-летнего россиянина 25 игр, в которых он отразил 88 процентов бросков и пропускал в среднем 3,12 шайбы.

5
Иван Федотов
Хоккей
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
Читайте также
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Капризов отметился дублем и передачей во втором матче плей-офф НХЛ-2025
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Никас Сафронов написал портрет биатлонистки Домрачевой
Популярное видео
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя