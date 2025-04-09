«Филадельфия» выдвинула Ивана Федотова на «Билл Мастертон Трофи»

«Филадельфия» объявила о выдвижении голкипера команды Ивана Федотова на «Билл Мастертон Трофи» по итогам этого сезона.

Данный приз вручается игрокам НХЛ, которые продемонстрировали выдающееся спортивное мастерство, настойчивость и преданность хоккею.

«Иван — идеальный выбор в качестве номинанта на «Мастертон». Он никогда не отказывался от своей мечты играть в НХЛ, после того как был выбран почти 10 лет назад в седьмом раунде. Однако именно уровень стойкости, который он демонстрирует ежедневно в течение сезона, будь то на тренировках или когда его вызывают в стартовый состав, продолжает впечатлять меня, тренеров и его товарищей по команде», — цитирует генерального менеджера клуба Дэниела Бриера пресс-служба «Флайерз».

Сам Федотов отметил, что для него номинция на приз стала неожиданостью и что он счастлив играть в НХЛ, так как это была его главная детская мечта.

В этом сезоне на счету 28-летнего россиянина 25 игр, в которых он отразил 88 процентов бросков и пропускал в среднем 3,12 шайбы.