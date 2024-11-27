Филатов считает, что Подколзин не зря сейчас играет с Макдэвидом

Тренер «Торпедо» Владимир Филатов рассказал о работе с нападающим «Эдмонтона» Василием Подколзиным.

«Он ролевой игрок. Сейчас я объясню, что имею в виду. Вася выстрелил летом на Кубке Глинки/Гретцки. Забросил девять шайб. Причем одна краше другой: сольные проходы, броски в касание в девятку. Вася стал лучшим бомбардиром, его акции повысились. Помню, как он сидит в раздевалке, смотрит на меня и говорит: «Владимир Викторович, что я натворил? Я же столько за сезон забиваю, сколько здесь за один турнир». Я тогда сказал: «Вася, ты должен понять, что такой игрок, как ты, нужен любому тренеру». Трудяга, работяга, честнейший парень, который не даст продыху ни одному сопернику. Не зря он сейчас играет вместе с Макдэвидом», — сказал Филатов «ВсеПроСпорт».

В текущем сезоне Подколзин провел 22 матча за «Эдмонтон», набрав 6 очков (1+5).