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НХЛ

Сегодня, 19:57

Филатов считает, что состав «Рейнджерс» позволяет хорошо выступить в плей-офф

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Состав у «Нью-Йорк Рейнджерс» вполне позволяет хорошо выступить в плей-офф. Надо посмотреть, как они будут играть во второй половине регулярного чемпионата. Если команда точечно усилится, то все будет прекрасно. У нее есть отличная вратарская бригада, Крайдер, Зибанежад. Все великолепно. Надо понимать, в каком составе ребята подойдут к плей-офф. Да, «Рейнджерс» сейчас идет на втором месте в Восточной конференции. Но ведь это не новость, что в НХЛ могут «высадить» первую команду из первого же раунда», — приводит слова Филатова «РБ Спорт».

После 39 игр «Рейнджерс» занимает вторую строчку в Восточной конференции, набрав 54 очка. Лидирует — «Бостон» (55 очков в 39 матчах).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-filatov-sostav-u-rejndzhers-pozvolyaet-horosho-vy-stupit-v-plej-off/
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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