Филатов считает, что состав «Рейнджерс» позволяет хорошо выступить в плей-офф

«Состав у «Нью-Йорк Рейнджерс» вполне позволяет хорошо выступить в плей-офф. Надо посмотреть, как они будут играть во второй половине регулярного чемпионата. Если команда точечно усилится, то все будет прекрасно. У нее есть отличная вратарская бригада, Крайдер, Зибанежад. Все великолепно. Надо понимать, в каком составе ребята подойдут к плей-офф. Да, «Рейнджерс» сейчас идет на втором месте в Восточной конференции. Но ведь это не новость, что в НХЛ могут «высадить» первую команду из первого же раунда», — приводит слова Филатова «РБ Спорт».

После 39 игр «Рейнджерс» занимает вторую строчку в Восточной конференции, набрав 54 очка. Лидирует — «Бостон» (55 очков в 39 матчах).