Филяев: «Слежу за «Вашингтоном» в НХЛ, жду рекорд Овечкина»

Форвард «Автомобилиста» Василий Филяев поделился мнением об игре нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

— Слежу за «Питтсбургом», Кросби, Малкиным. И, конечно, за «Вашингтоном» Александра Овечкина, — приводит слова Филяева Metaratings.by. — Ждем его рекорд! Слежу за всеми командами, каждое утро просыпаюсь и смотрю обзоры. Интересно, как там голы забивают. Всякие тонкости подмечаешь, потом уже на тренировке что-то пробуешь делать. Это все же лучшая лига.

— Говоря о «Вашингтоне», об Овечкине. Белоусов высказал интересную мысль, что голы тогда и голы сейчас — это большая разница. Шайбы сейчас даются сложнее, все блокируют, ловят на себя. Во времена Гретцки было попроще.

— Да, соглашусь, что дается все тяжело. Плюс, я думаю, и пресса может поддавливать. Но в то же время он профессионал. Смотря голы Гретцки, Жора правильно подметил, что вроде как они легко по видео заходили. Но, конечно, ждем рекорд.

В текущем сезоне 38-летний россиянин сыграл в 69 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 58 (26+32) очков.