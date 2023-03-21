Александр Барков стал лучшим бомбардиром в истории «Флориды»

Нападающий «Флориды» Александр Барков стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (5:2) хоккеист сделал результативную передачу. Теперь на счету капитана «Пантерз» 614 (238+376) очков в 614 матчах за клуб. Он опередил Джонатана Юбердо, которому ранее принадлежал рекорд. Юбердо набрал 613 (198+415) очков в 671 игре за «Флориду».

Барков был выбран «Флоридой» под 2-м номером драфта НХЛ-2013. 27-летний форвард — сын бывшего российского хоккеиста Александра Баркова.

Барков-младший родился в Финляндии и выступает за национальную команду этой страны, но у него также есть российское гражданство.