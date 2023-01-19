Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:24

Флери: «Надеюсь, Овечкин доберется до рекорда Гретцки»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери рассказал об игре против форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, а также о его преследовании рекорда Уэйна Гретцки.

«Я думаю, что он этого заслуживает. Он делает свою работу долгое время и последовательно каждый сезон, так что, надеюсь, он доберется до рекорда Гретцки. Он никогда не сбавлял обороты, не пропускает игры. Каждый сезон он стабильно забивает голы, и его броски по-прежнему потрясающие. Мне нравится играть против него», — приводит слова Флери официальный сайт НХЛ.

Отметим, Флери за свою карьеру пропустил 25 шайб от Овечкина — самый большой показатель среди всех вратарей лиги.

37-летний россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги. В его активе 810 голов. Лидером является Уэйн Гретцки (894 шайб).

Александр Овечкин
Марк-Андре Флери
НХЛ
Уэйн Гретцки
0
Читайте также
Австралийцу не дали развернуть флаг России после победного матча Медведева на Australian Open
Овечкин или Кросби? Кто из них более великий
Посол РФ отметил рост воинственности в риторике США
AP узнало о размере нового пакета военной помощи США Украине
Сотрудники МГБ ЛНР обнаружили тайник со взрывчаткой в республике
Терапевт посоветовала пить не более четырех чашек кофе в день
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Овечкин выиграл личную дуэль у Капризова! Но «Вашингтон» упустил преимущество и проиграл
«Вашингтон» дома проиграл «Миннесоте». Овечкин набрал 2 очка
Овечкин догнал Жиру по голевым передачам за карьеру в НХЛ
Крикунов назвал примерные сроки, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки
Овечкин или Кросби? Кто из них более великий
Овечкин сделал 650 передач в НХЛ — это 69-е место в истории
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Айлендерс» проиграли «Бостону». Варламов сделал 20 сэйвов

Кучеров в матче с «Ванкувером» забросил 18-ю шайбу в сезоне