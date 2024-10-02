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Сегодня, 07:26

Флери подшутил над игроками «Миннесоты», выйдя убирать снег со льда во время матча

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери подшутил над товарищами по команде в предсезонном матче против «Чикаго» (7:2).

39-летний канадец надел парик, очки, накладные усы и кепку и присоединился к ледовой бригаде в уборке льда. Игроки «Уайлд» не знали о шутке своего вратаря. Флери проехал мимо скамейки запасных и сказал: «Ну что, ребята, поехали!»

Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов забил один гол и сделал три результативные передачи. Также у хозяев сделал дубль Джаред Сперджен, по одной шайбе у Фредерика Годро, Якуба Лауко и Марко Росси. У гостей забили Коннор Бедард и Джейсон Дикинсон.

5 октября команды проведут между собой еще один выставочный матч.

Марк-Андре Флери
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд

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