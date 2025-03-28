Флери — о противостоянии с Овечкиным: «Играть против него было сложно, но весело»

Вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери рассказал о противостоянии с нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным на протяжении карьеры.

«Мне повезло, что я сыграл против него так много матчей. Возможно, если бы он не забивал мне так много... Но это была хорошая битва. Это были классные времена. В этом и есть суть хоккея. Соревновательность и то, как это захватывает. Он хочет победить, мы хотим победить. Играть против него было сложно, но весело», — цитирует Флери сайт НХЛ.

На счету 39-летнего россиянина 889 голов в НХЛ. Чтобы побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки ему осталось забросить 6 шайб. У 40-летнего голкипера 1048 матчей в лиге, в которых он одержал 573 победы и 76 раз сыграл «на ноль».

Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне.