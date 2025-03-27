Флери: «Я думаю, что в этом году Овечкин побьет рекорд»

Голкипер «Миннесоты» Марк-Андре Флери прокомментировал погоню нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки.

«Я думаю, что в этом году он побьет рекорд. Он напоминает мне молодого Ови. Он очень голоден, он хочет забивать голы. Он так счастлив после своих голов. Если бы не травма, он бы закончил сезон с 50 голами, это невероятно. Он всегда играет на пределе своих возможностей, он потрясающий соперник. В свои 39 лет он все так же опасен, как и раньше. Он пропустил несколько игр из-за перелома ноги, но после возвращения не сбавил обороты. Он по-прежнему в ударе», — цитирует вратаря пресс-служба НХЛ.

В текущем сезоне на счету российского форварда 36 голов и 24 результативные передачи в 55 встречах. Овечкину осталось забросить шесть шайб, чтобы побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки. В ночь на среду 39-летний капитан «Кэпиталз» забросил шайбу в выездном матче с «Виннипегом» (2:3 ОТ).

Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне.