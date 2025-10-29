Видео
29 октября, 04:46

«Флорида» проиграла «Анахайму», Тарасов сделал 15 сейвов

Евгений Козинов
Корреспондент

«Флорида» на своем льду проиграла «Анахайму» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3 Б.

Победный буллит забросил Мэйсон Мактавиш. В основное время по голу у гостей забили Каттер Готье и Лео Карлссон. У хозяев отличились Сэм Райнхарт и Антон Лунделл.

Российский голкипер «Пантерз» Даниил Тарасов отразил 15 из 17 бросков по воротам.

«Анахайм» набрал 11 очков в 9 матчах и занимает 6-е место в Западной конференции. «Флорида» идет на 10-й строчке в Восточной конференции — 11 очков в 11 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
29 октября, 02:00. Amerant Bank Arena (Санрайз)
Флорида
Анахайм
Даниил Тарасов (Флорида)
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Флорида Пантерз
