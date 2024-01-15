«Флорида» встретится с «Анахаймом» в регулярном чемпионате НХЛ в понедельник, 15 января. Игра пройдет на крытой арене «FLA Live Арена» в Санрайзе, штат Флорида (США). Начало — в 21.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Флорида» — «Анахайм» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Официальной трансляции НХЛ в России нет. В прямом эфире бесплатно игру можно посмотреть в соцсети «ВКонтакте» в специализированных пабликах.

«Пантерз» набрали 56 очков и занимают 2-е место в Восточной конференции. «Дакс» с 29 баллами располагаются на 14-й строчке «Западе».

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