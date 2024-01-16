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НХЛ

Сегодня, 03:30

«Флорида» — «Анахайм»: видеообзор матча

Сергей Разин
корреспондент
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«Анахайм» на выезде обыграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Решающую шайбу в овертайме забросил Алекс Киллорн, который также один раз отличился в основное время. Кроме того, за гостей забили Адам Хенрик, Якоб Сильверберг и Трой Терри.

За хозяев дублем отметился Сэм Беннетт. Еще по одной шайбе забросили Сэм Райнхарт и Картер Вераге.

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НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Флорида Пантерз
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