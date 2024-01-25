Сегодня, 06:29
«Флорида» дома обыграла «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.
Российский вратарь хозяев Сергей Бобровский отразил 18 из 20 бросков и стал третьей звездой встречи.
Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.
«Флорида» занимает второе место в таблице Восточной конференции с 62 очками в 47 матчах.
«Аризона» идет девятой на «Западе» с 49 очками в 46 играх.
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