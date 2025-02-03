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Сегодня, 04:56

«Флорида» победила «Айлендерс», Верхэге оформил хет-трик

Сергей Разин
корреспондент
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«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграла «Айлендерс» со счетом 6:3.

В составе «Пантерз» 4 (3+1) очка набрал Картер Верхэге, еще по голу забили Эван Родригес, Сэм Райнхарт и Мэттью Ткачак, Александр Барков оформил ассистентский хет-трик. У «островитян» шайбы забросили Кайл Маклин, Жан-Габриэль Пажо и Марк Гаткомб, Максим Цыплаков оформил результативный пас.

После этого матча «Флорида» с 67 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Айлендерс» с 55 очками — на 11-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Айлендерс» — 6:3 (2:0, 2:3, 2:0)

Голы: Верхэге — 13 (Райнхарт, Барков), 0:39 — 1:0. Верхэге — 14 (Форслинг), 12:52 — 2:0. Маклин — 3 (Деанджело, Чоловски), 23:10 — 2:1. Пажо — 10 (бол., Сизикас, Чоловски), 30:00 — 2:2. Гаткомб — 2 (Пелек, Цыплаков), 34:51 — 2:3. Родригес — 13 (Лунделл, Луостаринен), 37:52 — 3:3. Райнхарт — 31 (Форслинг, Барков), 39:09 — 4:3. Верхэге — 15 (бол., Ткачак, Барков), 50:41 — 5:3. Ткачак — 18 (п.в., Экблад, Верхэге), 58:21 — 6:3.

Вратари: Найт — Шкарек (55:11 — 55:17, 55:41 — 58:21).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 33 (14+12+7) — 34 (5+16+13).

Наши: Куликов (20.00/2/-1) — Романов (23.27/4/-1), Цыплаков (15.41/1/-2).

3 февраля. Санрайз. Amerant Bank Arena.

НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Флорида Пантерз
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