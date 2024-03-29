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НХЛ

29 марта, 04:43

«Айлендерс» выиграли у «Флориды». Варламов сделал 27 сейвов

Евгений Козинов
Корреспондент
Семен Варламов.
Фото USA Today Sports
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«Айлендерс» на выезде выиграли у «Флориды» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Пантерз» потерпели второе поражение подряд.

Российский голкипер гостей Семен Варламов отразил 27 из 29 бросков по воротам.

Российский форвард «Пантерз» Владимир Тарасенко забросил одну шайбу. Теперь у него 67 (21+26) очков.

«Айлендерс» набрали 77 очков и занимают 10-е место в Восточной конференции. «Флорида» идет на 4-й строчке — 97 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Айлендерс» — 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Голы: Тарасенко — 21 (Барков, Куликов), 8:13 — 1:0. Пулок — 5 (Пажо, Сизикас), 13:20 — 1:1. Барков — 18 (Райнхарт, Миккола), 26:32 — 2:1. Барзал — 23 (Добсон, Сизикас), 28:43 — 2:2. Пажо — 10 (Пелек, Энгвалль), 30:42 — 2:3.

Вратари: Столарз (48:14 — 49:17, 58:36) — Варламов.

Штраф: 12 — 2.

Броски: 28 (9+5+14) — 24 (6+13+5).

Наши: Куликов (16.07/3/0), Тарасенко (13.54/2/+1) — Романов (15.52/0/0).

29 марта. Санрайз. Amerant Bank Arena. 19201 зритель.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Семен Варламов
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Флорида Пантерз
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