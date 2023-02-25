«Баффало» на выезде переиграл «Флориду». Бобровский сделал 32 сэйва

«Флорида» на своем льду проиграла «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:3. «Сэйбрз» одержали вторую победу подряд.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 32 из 35 бросков по своим воротам.

«Баффало» сравнялся по очкам с «Флоридой» — по 64 очка, команды занимают 8-е и 10-е места в Восточной конференции соответственно.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Баффало» — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Голы: Скиннер — 23 (Томпсон, Йокихарью), 23:51 — 0:1. Так — 28 (бол., Пауэр, Томпсон), 28:44 — 0:2. Верхэге — 31 (Дюклер, Луостаринен), 48:24 — 1:2. Скиннер — 24 (Томпсон), 50:36 — 1:3.

Вратари: Бобровский (37:59 — 38:10, 57:10) — Андерсон.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 53 (11+16+26) — 35 (14+9+12).

Наши: Денисенко (6.38/1/0) — Любушкин (16.55/1/0).

25 февраля. Майами. FLA Live Arena. 18075 зрителей.