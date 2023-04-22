Два очка Орлова помогли «Бостону» обыграть «Флориду»

«Бостон» выиграл у «Флориды» в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли — 4:2. Счет в серии стал 2-1 в пользу «Брюинз».

Российский защитник Дмитрий Орлов сделал две голевые передачи.

Четвертый матч в серии состоится 23 апреля. Начало встречи — 22.30 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

Третий матч

«Флорида» — «Бостон» — 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)

Голы: Холл — 2 (Орлов), 2:26 — 0:1. Койл — 1 (Маршан, Дебраск), 26:00 — 0:2. Пастрняк — 2 (Орлов, Бертуцци), 48:32 — 0:3. Фолиньо — 1 (Холл, Дебраск), 51:45 — 0:4. Форслинг — 1 (мен., Луостаринен, Э. Стаал), 54:41 — 1:4. Райнхарт — 1 (Беннетт, Барков), 55:59 — 2:4.

Вратари: Лион (Бобровский, 48:32, 55:26 — 55:59, 57:00) — Ульмарк.

Штраф: 18 — 14.

Броски: 31 (8+4+19) — 35 (7+12+16).

Наши: — - Орлов (21.58/0/+1).

22 апреля. Майами. FLA Live Arena. 19910 зрителей.

Счет в серии: 1-2.