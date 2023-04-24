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Сегодня, 01:41

«Бостон» обыграл «Флориду» и в шаге от выхода во второй раунд плей-офф

Сергей Разин
корреспондент
23 апреля. «Флорида» — «Бостон» (2:6).
Фото USA Today Sports
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«Бостон» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Флориду» со счетом 6:2.

В составе «Брюинз» дубль оформил Джейк Дебраск и Тейлор Холл, еще по голу забили Брэд Маршан и Тайлер Бертуцци, защитник Дмитрий Орлов отметился результативной передачей. У «Пантерз» отличились Мэттью Ткачак и Сэм Беннетт, вратарь Сергей Бобровский отразил 25 бросков.

Счет в серии стал 3-1 в пользу «Бостона». Следующий матч пройдет 27 апреля и начнется в 2:00 мск.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд

«Флорида» — «Бостон» — 2:6 (0:1, 1:1, 1:4)

Голы: Маршан — 3 (бол., Заха, Бертуцци), 9:45 — 0:1. Дебраск — 2 (бол., Орлов, Холл), 21:52 — 0:2. Ткачак — 2 (Верхэге, Монтур), 36:00 — 1:2. Бертуцци — 2 (Карло, Фолиньо), 42:26 — 1:3. Беннетт — 2 (бол., Монтур, Ткачак), 46:11 — 2:3. Дебраск — 3 (Заха, Холл), 48:05 — 2:4. Холл — 3 (Носек, Ульмарк), 56:24 — 2:5. Холл — 4, 59:31 — 2:6.

Вратари: Бобровский — Ульмарк (Суэймен, 56:49).

Штраф: 35 — 35.

Броски: 45 (15+12+18) — 31 (12+8+11).

Наши: — - Орлов (22.13/1/+1).

23 апреля. Майами. FLA Live Arena.

Счет в серии: 1-3.

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Флорида Пантерз
2
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