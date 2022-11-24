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НХЛ

24 ноября, 05:45

«Флорида» без Бобровского выиграла у «Бостона»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Флорида» переиграла «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Пантерз» прервали семиматчевую победную серию «Брюинз».

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский провел встречу на скамейке запасных.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Бостон» — 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)

Голы: Райнхарт — 6 (бол., Ткачак, Барков), 1:49 — 1:0. Макэвой — 2 (бол., Дебраск), 17:14 — 1:1. Лунделл — 2 (Казинс, Райнхарт), 24:41 — 2:1. Барков — 5 (бол., Монтур, Экблад), 35:31 — 3:1. Ткачак — 9 (бол., Барков, Экблад), 39:46 — 4:1. Пастрняк — 13 (бол., Маршан, Крейчи), 46:20 — 4:2. Экблад — 3 (п.в.), 57:50 — 5:2.

Вратари: Найт — Суэймен (57:21 — 57:50).

Штраф: 12 — 14.

Броски: 31 (9+18+4) — 39 (19+11+9).

24 ноября. Майами. FLA Live Arena.

Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Флорида Пантерз
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