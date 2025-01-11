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«Флорида» — «Бостон»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Флорида» сыграет с «Бостоном» в регулярном чемпионате НХЛ 11 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сергей Бобровский (ХК «Флорида»).
Фото USA Today Sports
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«Флорида» сыграет с «Бостоном» в регулярном чемпионате НХЛ в субботу, 11 января. Матч пройдет на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (штат Флорида, США). Начало — в 21.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Флорида» — «Бостон» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Пантерз» набрали 52 очка в 41 игре и занимают пятое место в Восточной конференции. «Брюинз» располагаются на седьмой строчке на Востоке (у команды — 45 очков в 44 встречах).

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Флорида Пантерз
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