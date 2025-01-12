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Сегодня, 00:08

«Флорида» в овертайме уступила «Бостону», Бобровский пропустил 4 шайбы

Сергей Разин
корреспондент
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«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступила «Бостону» со счетом 3:4.

В составе «Пантерз» дубль оформил Сэм Райнхарт, еще один гол забил Эван Родригес, вратарь Сергей Бобровский отразил 14 бросков из 18. У «Брюинз» 3 (2+1) очка набрал Давид Пастрняк, еще по шайбе забросили Морган Гики и Оливер Уальстрем.

После этого матча «Флорида» с 53 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Бостон» с 47 очками — на шестой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Бостон» — 3:4 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 0:1)

Голы: Гики — 10 (бол., Лорей, Пастрняк), 6:02 — 0:1. Родригес — 8 (бол., Балинскис, Лунделл), 15:29 — 1:1. Пастрняк — 18 (Гики, Фредерик), 36:11 — 1:2. Райнхарт — 24 (Барков, Форслинг), 40:43 — 2:2. Вальстрем — 3 (Макэвой, Бразо), 42:06 — 2:3. Райнхарт — 25 (Беннетт, Ткачак), 59:57 — 3:3. Пастрняк — 19 (бол., Лорей, Э. Линдхольм), 64:58 — 3:4.

Вратари: Бобровский (57:59 — 59:57) — Суэймен.

Штраф: 14 — 10.

Броски: 42 (14+14+12+2) — 18 (6+4+6+2).

Наши: Куликов (22.26/1/0) — Задоров (21.34/1/-1).

11 января. Санрайз. Amerant Bank Arena.

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ХК Флорида Пантерз
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