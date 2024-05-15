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Сегодня, 04:52

«Бостон» обыграл «Флориду» и сократил отставание в серии плей-офф НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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«Бостон» в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл на выезде «Флориду» со счетом 2:1.

В составе «Брюинз» отличились Морган Гики и Чарльз Макавой. У «Пантерз» гол забил Сэм Райнхарт, вратарь Сергей Бобровский отразил 26 бросков из 28.

Счет в серии 3-2 в пользу «Флориды». Шестой матч пройдет 17 мая.

НХЛ

Плей-офф

Второй раунд

«Флорида» — «Бостон» — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Голы: Гики — 4 (Дебраск, Макэвой), 4:49 — 0:1. Райнхарт — 5, 26:23 — 1:1. Макэвой — 1 (Койл, Фредерик), 30:25 — 1:2.

Вратари: Бобровский (56:55) — Суэймен.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 29 (4+15+10) — 28 (13+9+6).

Наши: Куликов (12.07/1/-1), Тарасенко (16.27/0/+1) — -.

15 мая. Санрайз. Amerant Bank Arena. 20004 зрителя.

Счет в серии: 3-2.

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Флорида Пантерз
20
62
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