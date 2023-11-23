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НХЛ

Сегодня, 06:13

«Флорида» потерпела поражение от «Бостона». Бобровский отразил 22 броска

Евгений Козинов
Корреспондент
23 ноября. «Флорида» — «Бостон» — 1:3.
Фото USA Today Sports
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«Флорида» проиграла «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:3.

Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 22 из 25 бросков по своим воротам.

«Бостон» набрал 31 очко и занимает 1-е место в Восточной конференции. «Флорида» идет на 3-й строчке — 25 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Бостон» — 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

Голы: Койл — 7 (Хейнен, Линдхольм), 18:35 — 0:1. Лунделл — 2 (Казинс, Миккола), 30:33 — 1:1. Бишер — 3 (Лауко, Браун), 31:14 — 1:2. Дебраск — 2 (Пойтрас), 34:19 — 1:3.

Вратари: Бобровский — Ульмарк.

Штраф: 13 — 13.

Броски: 28 (15+7+6) — 25 (12+7+6).

Наши: Куликов (13.36/2/-2) — -.

23 ноября. Санрайз. FLA Live Arena. 19 327 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Флорида Пантерз
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