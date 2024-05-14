Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 22:20

«Флорида» — «Бостон»: смотреть трансляцию матча плей-офф НХЛ в прямом эфире

«Флорида» и «Бостон» сыграют в 5-м матче плей-офф НХЛ 15 мая
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеист «Флориды» Владимир Тарасенко.
Владимир Тарасенко.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Флорида» дома в Санрайзе примет «Бостон» в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли-2024 в ночь с 14 на 15 мая. Игра пройдет на льду «Эмерант Банк-арены». Начало — в 02.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча «Флорида» — «Бостон» можно будет в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Представляем несколько вариантов для просмотра игры плей-офф НХЛ — 1-я ссылка, 2-я ссылка и 3-я ссылка.

В матч-центре «СЭ» можно следить за ключевыми событиями противостояния 2-го раунда плей-офф НХЛ между «Флоридой» и «Бостоном».

Счет в серии: 3-1 в пользу «Пантерз». Ранее, 13 мая, «Бостон» дома уступил «Флориде» (2:3). За «пантер» выступают российские хоккеисты Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко.

Кубок Стэнли: как смотреть трансляции матчей плей-офф НХЛ в России

Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Флорида Пантерз
0
Читайте также
МВД Франции за минувшую неделю предотвратило 23 попытки помешать эстафете олимпийского огня
Валиева впервые заявлена на ледовое шоу после дисквалификации за допинг
Блинкен назвал критическим для Киева нынешний этап спецоперации
В Maxima Park разыграли Кубок Победы по конкуру
В центре Москвы обнаружили тело мужчины со следами жестокого избиения
Умер журналист Максим Кононенко
Популярное видео
Дания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Оффершит «Металлурга» — нехорошая история»
Есмантович: ЦСКА, будущее КХЛ, отношения с ИИХФ
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Швейцария — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
США — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2024: главные материалы о плей-офф НХЛ в конференциях
Три проступка за год — это система. Почему невероятно сложно простить Ничушкину новый скандал
Сколько денег потеряет Ничушкин после своего отстранения
Кожевников — о Ничушкине: «Похоже, терпение у «Колорадо» лопнуло»
«Сможем ли мы снова доверять этому парню?» Америка в шоке от истории Ничушкина
Вратарь «Колорадо» Георгиев отреагировал на отстранение Ничушкина от матчей НХЛ
Тренер «Колорадо» Беднар — об отстранении Ничушкина: «У нас еще больше 20 парней, которые хотят побеждать»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Ничушкина удалили из списка лучших снайперов Кубка Стэнли в приложении НХЛ