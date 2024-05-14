«Флорида» и «Бостон» сыграют в 5-м матче плей-офф НХЛ 15 мая

«Флорида» дома в Санрайзе примет «Бостон» в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли-2024 в ночь с 14 на 15 мая. Игра пройдет на льду «Эмерант Банк-арены». Начало — в 02.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча «Флорида» — «Бостон» можно будет в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Представляем несколько вариантов для просмотра игры плей-офф НХЛ — 1-я ссылка, 2-я ссылка и 3-я ссылка.

В матч-центре «СЭ» можно следить за ключевыми событиями противостояния 2-го раунда плей-офф НХЛ между «Флоридой» и «Бостоном».

Счет в серии: 3-1 в пользу «Пантерз». Ранее, 13 мая, «Бостон» дома уступил «Флориде» (2:3). За «пантер» выступают российские хоккеисты Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко.

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