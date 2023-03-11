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Сегодня, 05:43

«Флорида» в овертайме обыграла «Чикаго». Бобровский сделал 21 сэйв

Евгений Козинов
Корреспондент
11 марта. «Флорида» — «Чикаго» — 4:3 ОТ.
Фото USA Today Sports
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«Флорида» переиграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. Встреча прошла на стадионе «ФЛА Лайв Арена» в Санрайзе.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 21 из 24 бросков по своим воротам.

«Флорида» одержала третью победу подряд и поднялась на 9-е место в Восточной конференции — 72 очка. «Чикаго» идет на 15-й строчке в Западной конференции — 50 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Чикаго» — 4:3 ОТ (0:2, 0:0, 3:1, 1:0)

Голы: К. Джонс — 3 (Рэддиш, Т. Джонсон), 6:49 — 0:1. Катчук — 3 (Андерсон, Хайра), 17:53 — 0:2. Беннетт — 16 (Ткачак, Луостаринен), 48:29 — 1:2. Райнхарт — 22 (бол., Ткачак, Монтур), 48:58 — 2:2. Луостаринен — 16 (Ткачак, М. Стаал), 52:42 — 3:2. Гуттман — 4 (Хайра, Дикинсон), 59:15 — 3:3. Монтур — 12 (Барков, Верхэге), 62:43 — 4:3.

Вратари: Бобровский — Мразек.

Штраф: 22 — 8.

Броски: 43 (9+14+16+4) — 24 (7+8+8+1).

Наши: — - Зайцев (17.15/1/-1).

11 марта. Майами. FLA Live Arena. 17468 зрителей.

Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Чикаго Блэкхокс
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