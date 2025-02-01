«Флорида» обыграла «Чикаго», Бобровский пропустил на 7-й секунде матча

«Флорида» дома обыграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

Форвард «Блэкхокс» Лэндон Слэггерт открыл счет на 7-й секунде первого периода — этот гол стал единственным для гостей. У хозяев отличились Картер Верхэге, Джона Гаджович, Сэм Райнхарт, Эван Родригес и Мэттью Ткачак.

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 24 из 25 бросков.

«Флорида» поднялась на третье место в таблице Восточной конференции НХЛ с 65 очками в 53 матчах. «Чикаго» идет на 15-й строчке «Запада» с 37 очками в 52 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Чикаго» — 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)

Голы: Слаггерт — 2 (Донато), 0:07 — 0:1. Гаджович — 2 (Грир, Миккола), 5:28 — 1:1. Райнхарт — 30 (Барков, Экблад), 10:19 — 2:1. Ткачак — 17 (Райнхарт, Верхэге), 36:29 — 3:1. Родригес — 12 (Лунделл), 40:10 — 4:1. Верхэге — 12 (бол., Райнхарт, Барков), 49:37 — 5:1.

Вратари: Бобровский — Мразек.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 44 (22+14+8) — 25 (4+12+9).

Наши: Куликов (19.32/0/+2) — Михеев (14.19/0/-3).

1 февраля. Санрайз. Amerant Bank Arena.