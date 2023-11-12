«Флорида» обыграла «Чикаго», Бобровский отразил 24 броска

«Флорида» победила «Чикаго» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

Нападающий хозяев Сэм Райнхарт сделал дубль и две результативные передачи. У форварда гостей и первого номера драфта НХЛ-2023 Конора Бедарда две заброшенные шайбы.

Автором победного гола на 3-й минуте третьего периода стал нападающий «Пантерз» Картер Верхэге.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 24 из 27 бросков.

«Флорида» одержала четвертую победу подряд и занимает третье место в таблице Восточной конференции с 19 очками в 14 матчах. «Чикаго» идет на 12-й строчке Запада с 10 очками в 13 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Чикаго» — 4:3 (2:2, 1:1, 1:0)

Голы: Экман-Ларссон — 4 (Райнхарт, Родригес), 0:39 — 1:0. Дикинсон — 2 (Райхель, Мерфи), 7:04 — 1:1. Райнхарт — 10 (бол., Ткачак, Экман-Ларссон), 11:54 — 2:1. Бедард — 8, 19:04 — 2:2. Райнхарт — 11 (Форслинг, Родригес), 27:00 — 3:2. Бедард — 9 (Джонс), 28:18 — 3:3. Верхэге — 6 (бол., Райнхарт, Ткачак), 42:44 — 4:3.

Вратари: Бобровский — Содерблум.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 31 (14+11+6) — 27 (8+5+14).

Наши: Куликов (19.47/1/-1) — Зайцев (11.59/0/+1).

12 ноября. Санрайз. FLA Live Arena. 19359 зрителей