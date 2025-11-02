Видео
2 ноября, 03:45

«Флорида» обыграла «Даллас» в серии буллитов

Павел Лопатко

«Флорида» победила «Даллас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

За «Пантерз» в основное время забили Брэд Маршан, Сэм Райнхарт и Сэм Беннетт, за «Старз» — Уайатт Джонстон, Джастин Хрыковиан и Микко Рантанен. Победный буллит на счету Маршана.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 19 бросков в створ из 22.

«Флорида» (13 очков после 12 матчей) занимает 11-е место в таблице Восточной конференции. «Даллас» (15 очков после 12 игр) идет на пятом месте в Западной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат
2 ноября, 01:00. Amerant Bank Arena (Санрайз)
Флорида
Даллас
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Флорида Пантерз
