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Сегодня, 06:08

«Флорида» обыграла «Детройт». Бобровский признан третьей звездой матча

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Флорида» обыграла «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 19 из 20 бросков по своим воротам. Его признали третьей звездой встречи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Детройт» — 5:1 (1:0, 4:1, 0:0)

Голы: Тирни — 1 (М. Стаал), 18:05 — 1:0. Луостаринен — 7 (Барков, Райнхарт), 21:47 — 2:0. Махура — 3 (Беннетт, Ткачак), 22:45 — 3:0. Берггрен — 4 (бол., Копп, Раймонд), 28:08 — 3:1. Кирстед — 1 (Казинс, Э. Стаал), 34:52 — 4:1. Ткачак — 13 (Верхэге, Экблад), 35:37 — 5:1.

Вратари: Бобровский — Неделькович.

Штраф: 8 — 16.

Броски: 41 (15+19+7) — 20 (5+10+5).

9 декабря. Майами. FLA Live Arena. 14961 зритель.

Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Флорида Пантерз
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