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11 апреля, 04:33

«Флорида» победила «Детройт», Бобровский отразил 22 броска

Сергей Разин
корреспондент
11 апреля. «Флорида» обыграла «Детройт» (4:1).
Фото USA Today Sports
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«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграла «Детройт» со счетом 4:1.

В составе «Пантерз» отличились Эван Родригес, Мэттью Самоскевич, Брэд Маршан и Александр Барков, вратарь Сергей Бобровский отразил 22 броска из 23. У «Ред Уингз» шайбу забросил Алекс Дебринкэт.

После этого матча «Флорида» с 96 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Детройт» с 79 очками — на 11-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Детройт» — 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)

Голы: Дебринкэт — 36 (Ларкин, Чиаро), 6:13 — 0:1. Родригес — 15 (бол., Шмидт, Форслинг), 22:58 — 1:1. Самоскевич — 15 (Форслинг, Балинскис), 28:46 — 2:1. Маршан — 22 (Балинскис, Луостаринен), 36:21 — 3:1. Барков — 20 (Джонс, Райнхарт), 54:03 — 4:1.

Вратари: Бобровский — Тэлбот.

Штраф: 14 — 2.

Броски: 31 (10+12+9) — 23 (6+12+5).

Наши: — - Тарасенко (12.31/0/-1).

11 апреля. Санрайз. Amerant Bank Arena. 19448 зрителей.

1
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Флорида Пантерз
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