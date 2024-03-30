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30 марта, 17:30

«Флорида» — «Детройт»: смотреть трансляцию матча НХЛ

«Флорида» сыграет с «Детройтом» в регулярном чемпионате НХЛ 30 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сергей Бобровский (ХК «Флорида»).
Фото USA Today Sports
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«Флорида» встретится с «Детройтом» в регулярном чемпионате НХЛ в субботу, 30 марта. Матч пройдет на крытой арене «Эмерант Банк-арена» в Санрайзе, штат Флорида (США) и начнется в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Флорида» — «Детройт» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

«Пантерз» набрали 97 очков и занимают 4-е место в Восточной конференции. «Ред Уингз» с 79 баллами располагаются на 9-й строчке «Востока».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

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ХК Детройт Ред Уингз
ХК Флорида Пантерз
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