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Сегодня, 16:00

«Флорида» — «Эдмонтон»: дата и время начала матча № 7 финала Кубка Стэнли-2024

Седьмая игра финала Кубка Стэнли «Флорида» — «Эдмонтон» пройдет 25 июня
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
«Эдмонтон» — «Флорида».
Фото USA Today Sports
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Седьмая игра финала плей-офф розыгрыша Кубка Стэнли «Флорида» — «Эдмонтон» состоится во вторник, 25 июня. Матч пройдет на «FLA Лайв Арене» во Флориде, США. Время начала встречи — 03:00.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Ключевые события шестого матча финала Кубка Стэнли «Флорида» — «Эдмонтон» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. В прямом эфире видеотрансляцию игры можно смотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Счет в серии — 3:3. «Эдмонтон» в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ обыграл «Флориду» (5:1).

Таким образом, победитель Кубка Стэнли будет определен в седьмом матче впервые с 2019 года: тогда «Сент-Луис» обыграл «Бостон».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

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