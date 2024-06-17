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Сегодня, 13:00

«Флорида» — «Эдмонтон»: дата и время начала пятого матча финала Кубка Стэнли

Пятый матч финальной серии «Флорида» — «Эдмонтон» пройдет в ночь на 19 июня
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Хоккеисты «Эдмонтона».
Фото USA Today Sports
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«Эдмонтон» встретится с «Флоридой» в пятом матче финала плей-офф НХЛ

в ночь на 19 июня. Игра пройдет в спортивном комплексе «Эмерант Банк-арена» в Санрайзе, Флорида, США. Начало — в 03.00 мск.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция противостояния. За ключевыми событиями игры «Эдмонтон» — «Флорида» можно следить в матч-центре на нашем сайте. На территории России легальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляцию матча в прямом эфире можно смотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Эдмонтон» разгромил «Флориду» в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли — 8:1. «Пантерз» ведут в серии — 3-1.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

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