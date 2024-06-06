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Сегодня, 23:00

«Флорида» — «Эдмонтон»: где смотреть трансляции матчей финала плей-офф НХЛ

В России не будет официальных трансляций финала Кубка Стэнли
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Хоккеисты «Эдмонтона».
Фото USA Today Sports
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«Флорида» сыграет с «Эдмонтоном» сыграют в финальной серии Кубка Стэнли-2024, которая стартует в ночь на 9 июня. Полное расписание решающих матчей доступно в материале по ссылке.

В России официально не показывают матчи Национальной хоккейной лиги. Видеотрансляции игр можно смотреть бесплатно в группах соцсети ВКонтакте. Смотреть матчи НХЛ также можно с помощью цифрового телевидения — через IPTV. Для этого нужен телевизор с функцией SmartTV или отдельная ТВ-приставка. Далее требуется скачать подходящий плеер-клиент — например, Televizo, Perfect Player, KinoPub STV и другие. Затем необходимо запустить IPTV-сервис (советы по выбору можно найти в интернете), оплатить подписку и смотреть матчИ НХ

«Флорида» в полуфинале обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» (4-2), «Эдмонтон» победил «Даллас Старз» (4-2).

В прошлом сезоне 2022 / 2023 обладателем Кубка Стэнли стал «Вегас». «Голден Найтс» в финальной серии одержали победу над «Флоридой» (4-1). В решающем матче 14 июня в городе Парадайс (Невада) на «T-Mobile Arena» «Вегас» обыграл «Пантерз» со счетом 9:3.

Кубок Стэнли: как смотреть трансляции матчей плей-офф НХЛ в России

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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