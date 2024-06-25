Первый тренер Бобровского: «Сейчас он главный хоккеист в стране»

Первый тренер Сергея Бобровского Алексей Кицын поздравил вратаря «Флориды» с победой в решающем матче финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона» (2:1).

— Кубок Стэнли — самая значимая вершина в карьере Сергея. Он долго шел к своей цели, посвятил весь свой хоккейный путь этому. И смог за счет труда, характера и таланта добиться своего. Он внес большую лепту в успех команды. Сергей от каждого специалиста брал то, что ему помогало на пути.

Я думаю, что сейчас он главный хоккеист в стране. Он завоевал Кубок Стэнли — это высшая ступень, которой можно добиться в хоккее, и показал яркую игру в плей-офф. Бобровский был ключевым игроком для «Флориды», не зря капитан первым вручил ему Кубок. Это правильно, — сказал Кицын Metaratings.ru.

В составе «Флориды» трое россиян стали обладателями Кубка Стэнли. Помимо Бобровского трофей завоевали нападающий Владимир Тарасенко и защитник Дмитрий Куликов.