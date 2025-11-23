«Флорида» и «Эдмонтон» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 23 ноября

«Флорида» и «Эдмонтон» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 22 на 23 ноября. Матч пройдет на «Эмерант Банк-арене» в Санрайзе (штат Флорида, США). Начало — в 3.00 по московскому времени.

НХЛ. Регулярный чемпионат

23 ноября, 03:00. Amerant Bank Arena (Санрайз) Флорида Эдмонтон

Следить за ключевыми событиями игры «Флорида» — «Эдмонтон» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Флорида» — «Эдмонтон»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальной трансляции матчей НХЛ. Трансляции в прямом эфире ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Пантерз» набрали 23 очка в 20 матчах и занимают 12-е место в Восточной конференции. «Ойлерз» с 23 очками в 23 играх располагаются на 12-й строчке «Запада».