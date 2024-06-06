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Сегодня, 21:00

«Флорида» — «Эдмонтон»: расписание и время начала матчей финала Кубка Стэнли

Первый матч финальной серии Кубка Стэнли «Флорида» — «Эдмонтон» пройдет в ночь на 9 июня
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Хоккеисты «Флориды».
Фото USA Today Sports
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«Флорида» сыграет с «Эдмонтоном» сыграют в финальной серии Кубка Стэнли-2024. Первая игра состоится в ночь на 9 июня в Санрайзе. Начало — в 03:00 по московскому времени.

«Флорида» и «Эдмонтон» стали победителями Восточной и Западной конференций. «Пантерз» вышли в финал плей-офф второй год подряд и в третий в своей истории. «Ойлерз» вышли в финал впервые за время выступления в лиге своего капитана Коннора Макдэвида. Клуб из Эдмонтона — 5-кратный чемпион НХЛ (1984, 1985, 1987, 1988, 1990).

«Флорида» — «Эдмонтон»: расписание и время начала матчей финала Кубка Стэнли

  • 1-й матч. 9 июня. Санрайз. «Флорида» — «Эдмонтон». 03:00.
  • 2-й матч.11 июня. Санрайз. «Флорида» — «Эдмонтон». 03:00.
  • 3-й матч.14 июня. Эдмонтон. «Эдмонтон» — «Флорида». 03:00.
  • 4-й матч. 16 июня. Эдмонтон. «Эдмонтон» — «Флорида». 03:00.

Если потребуется.

  • 5-й матч.19 июня. Санрайз. «Флорида» — «Эдмонтон». 03:00.
  • 6-й матч. 22 июня. Эдмонтон. «Эдмонтон» — «Флорида». 03:00.
  • 7-й матч. 25 июня. Санрайз. «Флорида» — «Эдмонтон». 03:00.

Время начала матчей — московское.

В прошлом сезоне 2022 / 2023 обладателем Кубка Стэнли стал «Вегас». «Голден Найтс» в финальной серии одержали победу над «Флоридой» (4-1). В решающем матче 14 июня в городе Парадайс (Невада) на «T-Mobile Arena» «Вегас» обыграл «Пантерз» со счетом 9:3.

Кубок Стэнли: как смотреть трансляции матчей плей-офф НХЛ в России

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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