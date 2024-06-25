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Сегодня, 04:44

«Флорида» — «Эдмонтон»: Райнхарт вывел «Пантерз» вперед после того, как Куликов спас команду

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Нападающий «Флориды» Сэм Райнхарт вывел свою команду вперед в решающем, седьмом матче финала Кубка Стэнли против «Эдмонтона» — 2:1.

Форвард отличился за пять минут до конца второго периода. Российский защитник «Пантерз» Дмитрий Куликов спас свою команду, помешав шайбе влететь в ворота и отдав ее Картеру Верхаге, который отпасовал Райнхарту.

В официальном протоколе Куликов и Верхаге указаны как ассистенты Райнхарта.

Победитель матча станет обладателем Кубка Стэнли.

«СЭ» ведет прямую трансляцию седьмой игры финала плей-офф НХЛ «Флорида» — «Эдмонтон».

Сергей Бобровский и&nbsp;Коннор Макдэвид. «Флорида» — «Эдмонтон». Онлайн-трансляция седьмого матча финала Кубка Стэнли

Дмитрий Куликов
Сэм Райнхарт
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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