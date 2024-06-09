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«Флорида» победила «Эдмонтон» в стартовом матче финала Кубка Стэнли, Бобровский сыграл на ноль

Сергей Разин
корреспондент
9 июня. «Флорида» обыграла «Эдмонтон» (3:0).
Фото USA Today Sports
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«Флорида» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли обыграла «Эдмонтон» со счетом 3:0.

Отличились Картер Верхэге, Эван Родригес и Ээту Луостаринен, вратарь Сергей Бобровский отразил все 32 броска.

Счет в серии 1-0 в пользу «Флориды». Второй матч пройдет 11 июня и начнется в 3:00 мск.

НХЛ. Плей-офф. Финал. Первый матч

«Флорида» — «Эдмонтон» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Верхэге — 10 (Барков, Райнхарт), 3:59 — 1:0. Родригес — 4 (Беннетт, Монтур), 22:16 — 2:0. Луостаринен — 2 (п.в., Барков), 59:55 — 3:0.

Вратари: Бобровский — Скиннер (57:43 — 59:55).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 18 (4+8+6) — 33 (12+13+8).

Наши: Куликов (14.19/0/0), Тарасенко (12.22/2/0) — -.

9 июня. Санрайз. Amerant Bank Arena.

Счет в серии: 1-0.

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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