Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:58

«Флорида» обыграла «Эдмонтон», Бобровский отразил 28 бросков

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Эдмонтон» со счетом 5:3.

В составе «Пантерз» 3 (1+2) очка набрал Кевин Стенлунд, дубль оформил Нико Миккола, еще по голу забили Картер Верхэге и Сэм Беннетт, вратарь Сергей Бобровский отразил 28 бросков. У «Ойлерз» дубль оформил Коннор Макдэвид, еще одну шайбу забросил Эвандер Кейн.

После этого матча «Флорида» с 25 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Эдмонтон» с 11 очками — на 14-й строчке на Западе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Эдмонтон» — 5:3 (2:2, 2:1, 1:0)

Голы: Макдэвид — 5 (Драйзайтль, Бушар), 5:59 — 0:1. Кейн — 8 (Райан, Маклеод), 9:00 — 0:2. Верхэге — 8 (бол., Райнхарт), 10:36 — 1:2. Миккола — 2 (Стенлунд), 15:53 — 2:2. Макдэвид — 6 (буллит), 25:00 — 2:3. Миккола — 3 (Верхэге), 26:08 — 3:3. Стенлунд — 5 (Луостаринен), 33:42 — 4:3. Беннетт — 1 (п.в., Стенлунд), 59:17 — 5:3.

Вратари: Бобровский — Пикар (57:44 — 59:17).

Штраф: 17 — 29.

Броски: 33 (12+13+8) — 31 (7+11+13).

Наши: Куликов (15.29/0/+1) — -.

21 ноября. Санрайз. FLA Live Arena. 19628 зрителей.

НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
24
Читайте также
Билялетдинов заявил, что российские футболисты никому не нужны в Европе
За полтора года из безвестности — в звезду «Торпедо» Ларионова. Интервью самого техничного защитника КХЛ
Антонов назвал новый пакет помощи США для Украины успокоительной пилюлей
ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ с помощью минометов «Сани»
Премьер-министр Японии выразил готовность к запуску спутника КНДР
На Курскую АЭС-2 доставили «атомное сердце» второго энергоблока
Популярное видео
«Анахайм» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

«Тампа» обыграла в овертайме «Бостон», сравняв счет за пять секунд до сирены