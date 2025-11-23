«Флорида» проиграла «Эдмонтону» на своем льду, Подколзин забил гол

«Флорида» проиграла «Эдмонтону» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:6.

У гостей заброшенные шайбы на счету Джека Рословика (дважды), Маттиаса Экхольма, Коннора Макдэвида, Мэтта Савоя и российского нападающего Василия Подколзина.

В сезоне-2025/26 у Подколзина 9 (4+5) очков в 24 матчах.

За «Флориду» забили Антон Лунделл, Маки Самоскевич и Сэм Райнхарт.

На 27-й минуте российского вратаря «Пантерз» Сергея Бобровского сменили на соотечественника Даниила Тарасова. Тарасов отразил все 12 бросков в створ, Бобровский — 13 из 17.

«Эдмонтон» прервал серию из трех поражений подряд. Он занимает 8-е место в Западной конференции (25 очков после 24 игр). «Флорида» (23 очка после 21 матча) идет на 13-м месте в Восточной конференции.