Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:55

«Эдмонтон» одержал вторую победу подряд над «Флоридой» в финальной серии Кубка Стэнли

Сергей Разин
корреспондент
19 июня. «Эдмонтон» обыграл «Флориду» в пятом матче финала Кубка Стэнли (5:3).
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Эдмонтон» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли обыграл «Флориду» со счетом 5:3.

В составе «Ойлерз» 4 (2+2) очка набрал Коннор Макдэвид, по голу забили Коннор Браун, Зак Хайман и Кори Перри, Эван Бушар оформил ассистентский хет-трик. У «Пантерз» шайбы забросили Мэттью Ткачак, Эван Родригес и Оливер Экман-Ларссон, вратарь Сергей Бобровский отразил 19 бросков из 23.

Счет в серии 3-2 в пользу «Флориды». Шестой матч серии пройдет 22 июня и начнется в 3:00 мск.

НХЛ. Плей-офф. Финал. Пятый матч

«Флорида» — «Эдмонтон» — 3:5 (0:1, 2:3, 1:1)

Голы: Браун — 2 (мен.), 5:30 — 0:1. Хаймэн — 15 (бол., Бушар, Макдэвид), 21:58 — 0:2. Макдэвид — 7 (Фогеле, Бушар), 25:00 — 0:3. Ткачак — 6 (Родригес), 26:53 — 1:3. Перри — 1 (бол., Макдэвид, Бушар), 31:54 — 1:4. Родригес — 7 (Монтур, Беннетт), 32:08 — 2:4. Экман-Ларссон — 2 (Ткачак), 44:04 — 3:4. Макдэвид — 8 (п.в.), 59:41 — 3:5.

Вратари: Бобровский (39:59 — 40:00, 57:29 — 59:41) — Скиннер.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 33 (6+16+11) — 24 (10+10+4).

Наши: Куликов (12.35/1/+1), Тарасенко (9.02/4/0) — -.

19 июня. Санрайз. Amerant Bank Arena. 19956 зрителей.

Счет в серии: 3-2.

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
32
126
Читайте также
Болельщики Грузии и Турции подрались на стадионе перед матчем Евро
«Эдмонтон» победил «Флориду» в пятом матче финала
Врач рассказала о симптомах ботулизма у детей
Мбаппе нужна операция, Хвича настроил против себя Россию. Что происходит на Евро-2024
Трамп заявил об опозорившем США на саммите G7 Байдене
Хирурги РДКБ восстановили ребенку череп после тяжелой аварии
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
США — Чехия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Канада — Словакия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швейцария — Германия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Материалы сюжета: Финал «Флорида» — «Эдмонтон»: главная серия Кубка Стэнли-2024
«Флорида» — «Эдмонтон»: видеообзор пятого матча финала Кубка Стэнли
«Эдмонтон» забросил 13 шайб в финале Кубка Стэнли при угрозе вылета — это второй результат в истории
Невероятный Макдэвид творит историю: обхитрил Бобровского, набрал уже 42 очка в плей-офф и продлил финал!
«Флорида» — «Эдмонтон»: все голы пятого матча финала Кубка Стэнли
Макдэвид — единственный игрок в истории НХЛ с 4 очками в двух матчах финала Кубка Стэнли подряд
Браун стал третьим игроком в истории НХЛ, набравшим 2 очка в меньшинстве в двух матчах финала подряд
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Макдэвид — единственный игрок, набравший больше 40 очков в одном плей-офф НХЛ в 21 веке

Браун стал третьим игроком в истории НХЛ, набравшим 2 очка в меньшинстве в двух матчах финала подряд