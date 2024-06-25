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«Флорида» обыграла «Эдмонтон» и впервые стала обладателем Кубка Стэнли

Сергей Разин
корреспондент
25 июня. «Флорида» обыграла «Эдмонтон» (2:1).
Фото USA Today Sports
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«Флорида» в седьмом матче финальной серии Кубка Стэнли обыграла «Эдмонтон» со счетом 2:1.

В составе «Пантерз» отличились Картер Верхэге и Сэм Райнхарт, защитник Дмитрий Куликов отметился результативной передачей, вратарь Сергей Бобровский отразил 23 броска из 24, Владимир Тарасенко не отметился результативными действиями. У «Ойлерз» единственный гол забил Маттиас Янмарк.

«Флорида» победила в серии со счетом 4-3 и впервые в истории франшизы стала обладателем Кубка Стэнли. Дважды «Пантерз» доходили до финала плей-офф: в 1996 году команда уступила «Колорадо» (0-4), а в 2023-м проиграла «Вегасу» (1-4).

НХЛ. Плей-офф. Финал

«Флорида» — «Эдмонтон» — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Голы: Верхэге — 11 (Родригес, Лунделл), 4:27 — 1:0. Янмарк — 4 (Сиси), 6:44 — 1:1. Райнхарт — 10 (Верхэге, Куликов), 35:11 — 2:1.

Вратари: Бобровский — Скиннер.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 21 (7+10+4) — 23 (6+9+8).

Наши: Куликов (15.06/1/0), Тарасенко (14.28/2/-1) — -.

25 июня. Санрайз. Amerant Bank Arena.

Счет в серии: 4-3.

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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228
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