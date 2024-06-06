«Флорида» сыграет с «Эдмонтоном» сыграют в финальной серии Кубка Стэнли-2024, которая стартует в ночь на 9 июня. Полное расписание решающих матчей доступно в материале по ссылке.

В составе «Пантерз» выступают три россиянина: вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и форвард Владимир Тарасенко. Лишь Тарасенко уже становился обладателем Кубка Стэнли в 2019 году в составе «Сент-Луиса». У «Эдмонтона» в составе нет российских хоккеистов.

«Флорида» в полуфинале обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» (4-2), «Эдмонтон» победил «Даллас Старз» (4-2).

В прошлом сезоне 2022 / 2023 обладателем Кубка Стэнли стал «Вегас». «Голден Найтс» в финальной серии одержали победу над «Флоридой» (4-1). В решающем матче 14 июня в городе Парадайс (Невада) на «T-Mobile Arena» «Вегас» обыграл «Пантерз» со счетом 9:3.

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