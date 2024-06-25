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Сегодня, 01:30

«Флорида» — «Эдмонтон»: смотреть прямую трансляцию финала Кубка Стэнли

«Флорида» сыграет с «Эдмонтоном» в седьмом матче финала Кубка Стэнли 25 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сергей Бобровский (ХК «Флорида»).
Фото USA Today Sports
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В ночь на 25 июня «Флорида» и «Эдмонтон» встретятся в седьмом матче финальной серии Кубка Стэнли. Игра состоится на спортивной арене «Амарант Банк-арена» в Санрайзе, штат Флорида (США). Начало — в 03.00 мск.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция решающего матча. Следить за ключевыми событиями встречи «Флорида» — «Эдмонтон» можно в матч-центре на нашем сайте. На территории РФ легальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно видеотрансляцию в прямом эфире можно найти в социальной сети «ВКонтакте». Например, на этой странице или в этом паблике.

Счет в серии ничейный — 3-3. Серия играется до 4-х побед. Победитель в седьмом матче станет обладателем Кубка Стэнли.

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